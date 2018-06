Психологи пояснили любов до відеоігор

Психологи прояснили механізм, що відповідальний за отримання задоволення від відеоігор. Свої результати вони опублікували у виданні Psychological Science, а їх короткий виклад приводиться в прес-релізі на сайті Американського психологічного суспільства, пише Лента.Ру.

В рамках дослідження психологи вивчили велику кількість гравців: кілька сотень любителів казуальних ігор і кілька тисяч серйозних геймерів, які захоплюються різними іграми від The Sims і до World of Warcraft і Call of Duty. Всіх учасників дослідження детально розпитували про враження після чергового сеансу гри.

Психологи встановили, що геймери отримують від комп`ютерних ігор задоволення тільки тоді, коли рішення, що приймаються у віртуальному просторі, узгоджуються з уявленнями людини про поведінку "ідеального себе" в даній ситуації. При цьому вчені констатували поліпшення самопочуття у людей, у випадку, коли їм давали шанс побути в грі ідеалом хоча б кілька хвилин.

За словами одного з авторів дослідження, доктора Енді ПРЖІБУЛЬСКОГО, він був здивований отриманими результатами. Грунтуючись на даних про ігри у маленьких дітей, він припускав, що відеоігри - варіант ескапізму. Однак, як показали результати роботи, процес гри "схожий з прагненням до ідеалу, ніж зі спробою втекти від дійсності".

Самі вчені підкреслюють, що їх робота в деякому сенсі унікальна. В даний час з`являється багато досліджень, присвячених небезпекам, які несуть відеоігри, в той час як питання, що ж в першу чергу змушує людей грати, практично не вивчається. Учені також підкреслили, що нова публікація є першою в цілій серії робіт.