До 1 вересня у Києві планують відкрити 6 нових дитячих садочків

До першого вересня у Києві планується завершити будівництво 6 дошкільних навчальних закладів, капітально відремонтувати 3 дитячих садочка та реконструювати 1, а також до початку 2011-2012 навчального року відновити 88 груп на 1 тис. 760 місць, що рівнозначно потужності ще 8 дошкільних навчальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на її голову Олександра ПОПОВА.

Також буде введено в експлуатацію приміщення Центру розвитку дитини у Деснянському районі столиці.

«Одне з основних завдань, яке ми ставимо перед собою – збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів. Ми намагаємося зробити усе, аби максимально охопити дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти, а також модернізувати розвивальне середовище дошкілля. Адже, сьогоднішні дошкільнята завтра керуватимуть містом та країною. І від того, яким буде їхнє дитинство, залежить їхнє майбутнє, а отже, і майбутнє нашої держави”, - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, цього року загальна кількість дошкільних навчальних закладів, які запрацюють у столиці, перевищить усі попередні показники.

“Такої кількості закладів не вводилося в експлуатацію жодного разу за час Незалежності України», – додав керівник КМДА.