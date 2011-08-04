В Івано-Франківську збиратимуть шкільні персональні комп’ютери

Португальcька компанія Prologica планує випускати шкільні персональні комп’ютери в Івано-Франківську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив президент компанії Prologica Луіш де Оліаейра Аморім КАБРІТА.

За його словами, «ми хочемо працювати в трьох напрямках». «Перший - це створення виробництва шкільних персональних комп’ютерів в Івано-Франківську, - сказав президент компанії. - Другий напрям – це опрацювання конкретних навчальних програм для використання цих комп’ютерів і третій напрям – це спільний вихід з продукцією на ринки третіх країн».

У свою чергу голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК зауважив на прес-конференції, що обласна влада для реалізації цього проекту запропонувала португальцям в Івано-Франківську приміщення двох підприємств - ВО «Карпати» та ВАТ «Родон».

«Яке виберуть португальці, рішення за ними, - наголосив губернатор. – Завдання влади – політичне рішення про згоду на виробництво комп’ютерів, яких так потребують наші школи».

Л.КАБРІТА зі свого боку зауважив, що «ми проведемо аналіз технічних умов цих двох підприємств і остаточно приймемо рішення найближчим часом». За його словами, продукція компанії має конкурентноспроможні ціни на світовому ринку. «Думаю, що в належних умовах вашої області, кваліфікованої робочої сили і, можливо, навіть якоїсь сировини, ми зможемо дещо знизити собівартість нашої продукції, яка б стала ще більш конкурентноспроможною на світовому ринку третіх країн», - додав він.