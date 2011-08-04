Столична влада перевірила табори відпочинку Києва

Серйозних порушень у ході перевірок санітарного стану оздоровчих таборів Києва не виявлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА фахівці Головного управління з питань захисту прав споживачів впродовж червня та липня проводили позапланові перевірки харчоблоків дитячих закладів відпочинку.

Такі перевірки пройшли у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Супутник-1» КП «Київпастранс», в оздоровчому таборі «Лідер» ТОВ «Оздоровчий табір «Лідер», в закладі дитячого санаторно-оздоровчого табору «Пуща-Водиця» ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, в дитячому оздоровчому таборі «Лісовий» Київської міської організації профспілки працівників органів Державної податкової служби, у дитячому оздоровчому таборі «Антей» ДП «Антонов» та в державному закладі дитячого оздоровчого табору «Світанок» Державного управління справами.

Як зазначили у Головному управлінні з питань захисту прав споживачів КМДА, адміністрації всіх перевірених дитячих закладів надали паспорти на право експлуатації об’єктів та орієнтовні двотижневі меню страв, погоджені районними СЕС Києва. Основні вимоги виконуються - санітарний стан виробничих, торговельних і складських приміщень задовільний, медогляд працівниками пройдено вчасно, недоваги у стравах не встановлено.

“Щоправда, деякі порушення були. Так, обіг продовольчої сировини для приготування страв був без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, без супровідних документів, що посвідчують якість та безпеку продукції”, - зазначається в повідомленні.

Якість та безпека продовольчої сировини і харчування й надалі залишається на контролі Головного управління, запевнили в КМДА.