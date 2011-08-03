Американським вчителям заборонили додавати учнів у друзі в Facebook

В американському штаті Міссурі прийнято закон, що забороняє викладачам додавати в друзі своїх учнів у Facebook та інших соціальних мережах.

Як пише Газета.ru, законодавчий акт покликаний захистити школярів від сексуальних домагань з боку викладачів.

Закон було прийнято законодавчим органом штату. Минулого тижня його підписав губернатор.

Закон сенату штату Міссурі № 54 отримав назву "Закон Емі Хестір на захист студентів". Його назвали на честь студентки, яку домагався її викладач, молодший за неї.

Крім того, згідно з прийнятим законом, шкільні департаменти всіх районів штату зобов`язані підготувати письмовий документ про те, як школярі та їхні викладачі можуть спілкуватися онлайн в інтернеті