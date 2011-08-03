Табачник: судитися щодо електронного вступу - абсурд

Міністр освіти і науки, молоді і спорту розповів його очільник Дмитро ТАБАЧНИК вважає абсурдом судитися щодо легітимності електронного вступу.

Про це міністр сказав в інтерв’ю, опублікованому на сайті Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

“Судитися з електронним вступом – абсурд. Адже ця ініціатива пройшла всі необхідні юридичні процедури в Міністерстві юстиції України. До того ж, як можна подавати до суду на систему добровільного вибору?”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що на існуванні двох абсолютно добровільних шляхах подачі документів до вишів: “Перший – подати їх в електронному вигляді, через день-два побачити себе в системі «Конкурс» і на сайті університету й заспокоїтися. А коли за балами зарахують до університету, їхати туди з оригіналами документів. Другий шлях – звичний – робити копії документів і подавати їх очно”. Водночас міністр пояснив, що перший дозволяє абітурієнтам та батькам зекономити гроші.

“А найкращими рекламодавцями системи електронного вступу є ті абітурієнти, які зареєструвались, побачили своє прізвище на сайті обраного вишу і в системі «Конкурс», - додав Д.ТАБАЧНИК .

Міністр не заперечував, що система іноді давала збій, адже працює перший рік, а кількість абітурієнтів – величезна, і не завжди лінії зв’язку могли прийняти такий об’єм інформації. “Хтось не задоволений? Не проблема – хай бере квиток на потяг чи літак і подає документи у ВНЗ будь­якого міста, адже цю процедуру збережено. Абітурієнт може подавати документи до п’яти ВНЗ на стаціонар і в кожному з них – на три спеціальності. Тобто, брати участь у п’ятнадцяти конкурсах на отримання бюджетного місця навчання. Якщо хтось хоче для піару судитися – що ж, це його право”, - зазначив Д.ТАБАЧНИК .

Як повідомляв УНІАН, 30 червня керівник проекту “Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” та викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» Інна СОВСУН відзначила, що система електронного вступу викликає серйозне занепокоєння, адже вона не була належним чином випробувана, що вже створює передумови для можливих ускладнень під час вступної кампанії. Попри широку мотиваційну кампанію з боку Міносвіти, ще тиждень тому до “Електронного вступу” підключились лише 10% вишів.

За словами І.СОВСУН, юридичний статус електронної заяви на сьогодні не є визначеним.

“Зважаючи на юридичну неграмотність постанови щодо електронного вступу, для захисту прав абітурієнтів та убезпечення порушення їхніх прав ми звернулись до суду з тим, щоб суд скасував постанову як таку, що порушує чинне законодавство у сфері освіти”, - інформувала І.СОВСУН.

Вчора Д.ТАБАЧНИК НА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ В Києві повідомив, що документи до вишів подали загалом понад 290 тис. абітурієнтів, при цьому через “електронний вступ” понад 150 тис заяв, і більше 65 тис. електронних заяв були подані вступниками до вишів інших міст.