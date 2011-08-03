ОПОРА наводить Табачнику факти хабарництва, про які він не знає

Громадянська мережа ОПОРА хоче нагадати міністрові Дмитрові Табачнику, який заявив про відсутність зафіксованих фактів хабарництва під час вступної кампанії 2011, що все ж інциденти мали місце і про них не варто забувати. Про це йдеться в заяві ОПОРИ, текст якої передано УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня на прес-конференції міністр запевнив громадськість, що жодного випадку хабарництва при вступі цього року виявлено не було.

"Станом на 2 серпня немає жодного повідомлення від правоохоронних органів про факти вимагання або хабарництва. Торік були поодинокі випадки. Цього року, завдяки Всевишньому, нічого такого не було, і, я сподіваюся, не буде", - заявив Д. Табачник.

Громадянська мережа ОПОРА звертає увагу на нещодавні повідомлення у засобах масової інформації, які йдуть у розріз з заявами міністра.

"Йдеться, в першу чергу, про факт порушення кримінальної справи прокуратурою Закарпатської області проти доцента Мукачівського державного університету. Як вказано у повідомленні, викладача затримали 23 липня під час отримання хабара у розмірі 1000 доларів США для подальшої передачі коштів особі, що повинна була сприяти успішній здачі іспиту та вступу на заочну форму навчання", - зазначено в заяві.

Інший випадок, зазначено у повідомлені організації, зафіксовано у місті Дрогобич Львівської області. Як зазначено на місцевому інформаційному ресурсі, 19 липня під час отримання коштів затримано завкафедрою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 750 євро мали теж допомогти абітурієнтові вступити на заочну форму навчання. Про цей випадок повідомляв УНІАН

"Окрім цього, у сусідній Тернопільській області за таке ж правопорушення затримано заступника директора Чортківського інституту підприємництва і бізнесу. Цього разу розмір хабара сягнув 2 тисяч доларів", - йдеться у заяві.

ОПОРА закликає МОНМолодьспорт більш ретельно ознайомитися з непоодинокими фактами порушення кримінальних справ проти працівників вищих навчальних закладів у 2011 році за фактом отримання хабарів та вжити заходів щодо їх уникнення.