Каламуть і підводні течії вступної кампанії від Табачника

Результатами першого етапу вступної кампанії 2011 року міністр освіти Дмитро Табачник задоволений. Власне, з цього приводу він і прес-конференцію скликав. Його послухати, так вступати цього року – одне задоволення: черг в університети нема (воно й не дивно – випускників шкіл майже на 150 тисяч менше, ніж торі), удвічі менше скарг (що знову ж таки прямо випливає з кількості вступників), абітурієнти могли не їхати у виші, щоб подавати документи, а скористатися електронним вступом (про технічні проблеми й сумнівну легітимність цієї системи писано-переписано), багато бажаючих вступити на технічні спеціальності (не факт, що цих студентів згодом не переманять західні університети). Чи все так гладко у вступній кампанії-2011, як малює чиновник від освіти?

Електронний вступ: економія коштів абітурієнтів чи збагачення приватних структур?

Табачник нахвалює “абсолютно успішну новацію” – електронний вступ.

– Попри зауваження, а подекуди й необ’єктивну критику цього експерименту, він, як первинний етап, відбувся успішно. Понад 10% абітурієнтів скористалися сервісом електронного вступу, – зазначає головний “просвітник”. – За нашими даними більш як 65 тисяч електронних заяв від вступників подано до вищих навчальних закладів інших міст, що, безумовно, знизило напругу й черги у вступних комісіях і зекономило значні кошти родинам абітурієнтів – понад 13 мільйонів гривень. На першому етапі реалізації проекту «електронний вступ» нами відпрацьовано технологію співпраці з Укртелекомом – найпотужнішим оператором, який має необхідні захищені канали передачі інформації. Звичайно, нами виявлено окремі прогалини, вони розв’язувалися.

Водночас експерти Громадянської мережі “Опора”, які не перший рік моніторять вступну кампанію в Україні, називають електронний вступ невдалим експериментом.

– За тиждень до старту вступної кампанії лише 10% ВНЗ підключилися до системи, – розповідає голова правління «Опори» Ольга Айвазовська. – 29 червня на селекторній нараді всі отримали наганяй від Табачника, і до 1 липня кількість підключених ВНЗ збільшилася. Вони технічно уклали угоди й відзвітували, що таки приєдналися. Але навіть приєднавшись, не знали, що з нею робити. Не всі отримали логіни та паролі… Лише 10% абітурієнтів скористалися електронним вступом, при тому що молодь в Україні є активними користувачами Інтернету. І проблема не тільки в технічному забезпеченні… Чи проводилися тендери щодо обслуговування системи електронний вступ, яка коштує не так дешево? Адже канали передачі інформації забезпечуються однією приватною структурою, а сайт, на якому знаходиться електронний вступ, – іншою приватною структурою. Обидві роблять це не з почуттів філантропії, а отримують за це кошти від кожного ВНЗ, хоча нас переконують в іншому. У нас є угоди між ВНЗ і приватними структурами, які забезпечують цю роботу.

Ми поцікавилися ціною питання такої “обов’язкової співпраці”.

– Зв’язок коштує 490 гривень на місяць. А коли ВНЗ укладають угоду з сайтом osvita.com, то платять щоквартально по 7 тисяч гривень, – каже пані Айвазовська. – У цю суму входить певний перелік послуг: і організація для ВНЗ прес-конференцій, і поява їхніх новин на сайті тощо.

Експерти також наголошують, що в Україні збір баз даних про громадянина з метою їх подальшого використання і поширення заборонений. А тут дані абітурієнтів опиняються в руках приватних структур, які можуть ними оперувати не тільки щодо завдань вступу.

До того ж умови прийому передбачають, що вступник особисто подає заяву до ВНЗ.

Айвазовська розповідає і про інші вади електронного вступу: абітурієнти постійно скаржилися, що їм подекуди автоматично занижувалися бали ЗНО, наприклад, бал 186,5 можна було зареєструвати як 186, заяви надсилалися до інших, схожих за назвою ВНЗ, чи система видавала «помилку» і взагалі відмовлялася реєструвати дані, хоча абітурієнт і вводив їх коректно.

Держзамовлення: таємниця за сімома печатками, яку Табачник просить «не політизувати»

– При розміщенні державного замовлення у вищих навчальних закладах працювали єдині узагальнені підходи, а не якісь особистості, як дехто намагався подати, – заявив Табачник. – Звинувачення – це не більше, ніж політизація ситуації і політичні інсинуації. Для ілюстрації можу сказати, що, скажімо, у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана держзамовлення скорочено на 32%, у Донецькому національному технічному університеті – на 31%, у Києво-Могилянській академії – лише на 19%, що менше за показники по країні: у Львівському національному університеті імені Івана Франка скорочено держзамовлення лише на 12%, у той час як в Харківському національному університеті імені Каразіна – на 21%. Чому? Тому що в різних областях різна кількість дітей закінчила школи. Тому давайте притримаємо політизацію цього питання.

Нагадаємо, у червні Кабмін затвердив державне замовлення на підготовку молодших фахівців і бакалаврів у ВНЗ у 2011 році, зменшивши його порівняно з 2010 роком відповідно на 9,5%, або на 8 тис. – до 76 тис., і на 19,3%, або на 25,5 тис. – до 106,5 тис.

“Вища освіта стала більш доступною, і вперше за роки незалежності України на повних 100 випускників середньої школи в цьому році чекало 55 місць державного замовлення у вищих навчальних закладах. У радянські роки на 100 випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, можу нагадати, припадало лише 21 місце”, – сказав пан міністр.

Утім, сам процес розподілу держзамовлення досі залишається таємницею за сімома печатками, яку Міносвіти відмовляється розкривати, навіть відповідаючи на офіційні запити.

«Опора» від Табачника отримала традиційну відписку про те, що “досі проводиться узгодження обсягу державного замовлення, враховується поточна конкурсна ситуація”.

– Таким чином було, підтверджено факт ручного керування процесом. Тож другий рік поспіль наказ про розподіл державного замовлення з усіма додатками є втаємниченим документом, у доступі до якого відмовлено громадськості та абітурієнтам, – наголошує Айвазовська. – Міносвіти відправляє нас до стендів ВНЗ і пропонує збирати нам інформацію про обсяги держзамовлення саме там…

За словами експертів, маніпуляції з обсягами державного замовлення призвели до того, що частина абітурієнтів лише 1 серпня, коли оприлюднюються перші списки рекомендованих до зарахування, дізналася, скільки ж місць державного замовлення припадає на конкретну спеціальність, та наскільки великим є шанс вступу.

У свою чергу, Комітет виборців України, який теж уже не перший рік спостерігає за перебігом вступної кампанії, відзначає, що ректори отримали свободу маніпулювати держзамовленням.

“До КВУ надходили численні скарги на те, що в певних ВНЗ кількість місць на навчання за державним замовленням змінювалася за усними наказами ректорів у ручному режимі впродовж усього періоду прийому документів, і відповідно вступники не мали інформації, чи зможуть вони навчатись за обраною спеціальністю на бюджеті чи на контракті. Особливо гостро це питання торкнулося талановитих вступників з малозахищених верств населення, котрі вступали на творчі спеціальності”, – ідеться у заяві КВУ.

У відомстві Табачника Комітету виборців теж відмовили в наданні інформації щодо розподілу місць державного замовлення по ВНЗ та спеціальностям, мотивуючи це нібито коригуванням державного замовлення станом на кінець липня, оскільки щодо внесення змін до державного замовлення до МОНМС звернулось 300 вишів.

Хоча досі відомий єдиний випадок коригування державного замовлення. Мабуть, усі пам’ятають, як стараннями Табачника і Ко Могилянська школа журналістики та деякі інші магістерські програми НаУКМА залишилися без держзамовлення. Але це набуло розголосу в пресі, і освітнє відомство заради створення іміджу “справедливого розподільника бюджетних коштів” збільшило Могилянці держзамовлення , наголошуючи, який це безпрецедентний виняток. На цьому винятки й коригування скінчилися. Принаймні про такі факти більше не повідомлялося.

Виші-аутсайдери Табачник приєднає до успішних вузів?

В Україні нараховується два десятки вишів, куди абітурієнти не подали жодної заяви. Понад три десятки отримали від 1 до 10 заяв, і майже 130 – від 10 до 100 заяв. Причому не оригіналів документів, а просто заяв. І ця ситуація повторюється вже не перший рік.

Фактично дві сотні вишів сьогодні не потрібні країні. Вони не цікаві абітурієнтам. Чим не гарний привід їх безболісно позбутися, враховуючи що сьогодні в Україні 856 вузів. Табачник же хотів закрити 800 вишів, можна було б розпочати з цих 200 – найменш затребуваних.

Але пан міністр пропонує аутсайдерам… “злитися” з популярними й потужними вишами.

“Можливо, варто негайно шукати шляхи об’єднання з іншими навчальними закладами, до когось приєднуватись, зберігаючи просто можливість тій частині талановитих викладачів і професорів продовжити роботу”, – заявив Табачник.

А чи потрібен такий тягар провідним навчальним закладам?

Університети-порушники

В «Опорі» вважають, що робота приймальних комісій і Міносвіти під час вступної кампанії була недостатньо прозора.

Приміром, Національний педагогічний університет імені Драгоманова станом на 1 серпня не оприлюднив результатів внутрішньоуніверситетських іспитів. Крім того, не подав цю інформацію й до системи «Конкурс».

Національний авіаційний університет традиційно оприлюднює списки рекомендованих до зарахування без відповідних даних учасників вступної кампанії, просто в алфавітному порядку без зазначення конкурсних балів, категоризації (чи має абітурієнт пільги, чи вступає за цільовими направленнями, чи поза конкурсом тощо). А це прямо суперечить вимогам умов прийому.

Харківський національний економічний університет визначив на одну зі спеціальностей профільним предметом економічну теорію, з якої не складається ЗНО. Тож університет самовільно запропонував складати додатковий іспит.

Перелік порушників можна продовжувати...

І все це за мовчазної згоди міністерства…

Попереду – найвідповідальніший етап вступної кампанії-2011 – зарахування абітурієнтів. Чи буде він прозорий і справедливий?

Анна Ященко