У Києві проходить міжнародний конкурс дитячого малюнку

В столичному Музеї сучасного мистецтва проходить Міжнародний конкурс дитячого малюнку “Подорожуючи Україною”, присвячений 20-й річниці Незалежності України.

Як повідомив УНІАН директор музею Михайло ШЕВЧЕНКО, в залах музею виставлено 75 робіт юних художників з різних регіонів України та ряду країн Східної Європи. Діти віком від 7 до 14 років малювали природу, рідні куточки, ділилися своїми враженнями від екскурсій та мандрівок Україною, просто зображали свої власні мрії про те, якою вони бачать Україну та її людей. Роботи експонуються в музеї з 29 липня по 29 серпня. Як розповів М.ШЕВЧЕНКО, у цей час кожен відвідувач музею може виступити в ролі члена журі, анонімно виставивши свою оцінку роботам. Урочисте оголошення переможців конкурсу, повідомив директор музею, відбудеться 30 серпня, дітям буде вручено подарунки та призи.

“Ідея конкурсу виникла не випадково, - розповів директор туристичної фірми “Супутник” Віктор ЗІНЧЕНКО, що виступила ініціатором проведення конкурсу. - Сьогодні все більше дітей подорожують з батьками, виїжджають на екскурсії під час канікул, і дуже важливо дати вихід їхнім враженням, емоціям. Відтак, ми запитали себе, чому лише батьки можуть писати дорожні нотатки, чому діти не можуть показати своє бачення країни, її природи? Нас підтримав Київський міський будинок вчителя, який багато робить для розвитку дитячої творчості і з яким ми вже започаткували кілька спільних проектів. Будинок взяв на себе патронат над конкурсом. І ось вже упродовж кількох років на першому етапі конкурсу, у травні-червні, у будинку експонуються роботи всіх дітей, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. А з 2010 року ідею проведення конкурсу активно підтримав Музей сучасного мистецтва, тож другий етап конкурсу тепер проходить в його стінах».

За словами В.ЗІНЧЕНКА, «конкурс ще раз засвідчив, наскільки цікавим може бути дитячий погляд на світ, на рідну природу та людей, які живуть поруч з нами, ми впевнені, що «Подорожуючи Україною» відкриє цікаві імена».