"Опора" побачила непрозорість роботи приймальних комісій ВНЗ

У громадянській мережі “Опора” вважають, що робота приймальних комісій під час цьогорічної вступної кампанії до вищих навчальних закладів була недостатньо прозорою.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив координатор освітніх програм “Опори” Микола КУЗІК.

За його словами, приймальні комісії порушували процедуру оприлюднення власних рішень протягом двох днів після їх прийняття, як того вимагають Умови прийому. Таким чином, підкреслив активіст “Опори”, абітурієнти були позбавлені права доступу до важливої для них інформації.

Як приклад М.КУЗІК навів ситуацію в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Зокрема, цей виш станом на 1 серпня не оприлюднив результати внутрішньоуніверситетських іспитів. Крім того, ВНЗ не подав цю інформацію і до ІС «Конкурс».

Також М.КУЗІК повідомив, що Національний авіаційний університет традиційно оприлюднює списки рекомендованих до зарахування без відповідних даних щодо учасників вступної кампанії, а точніше - в алфавітному порядку без зазначення конкурсних балів, належності абітурієнтів до категорій (пільгові, за цільовими направленнями, поза конкурсом тощо), додаткові бали за довузівську підготовку, перемоги в олімпіадах або членство в Малій академії наук. “Це прямо суперечить вимогам Умов прийому щодо оформлення списків”, - сказав він.

Крім того, зауважив М.КУЗІК, виявлена невідповідність затверджених Міносвіти правил прийому окремих вишів встановленим для всіх Умовам прийому. “Це впливає на порядок проведення вступної кампанії у різних ВНЗ України і порушує єдину процедуру організації процесу. Така ситуація призводить до порушення основоположного принципу рівного доступу до освіти всіх громадян”, - сказав він.

За словами М.КУЗІКА, виявлені факти свідчать про неуважне вичитування проекту правил прийому, які подаються адміністрацією ВНЗ на затвердження профільному міністерству. Він зауважив, що під приводом того, що внесення змін до Правил під час вступу заборонено, окремі навчальні заклади використовують самовільно встановлені норми. Наприклад, Харківський національний економічний університет визначив на одну зі спеціальностей профільним предметом економічну теорію, з якої не складається ЗНО. Тобто, зазначив активіст “Опори”, навчальний заклад запропонував складати додатковий іспит, хоча така можливість не передбачена Умовами прийому і не використовується за аналогічними напрямами в інших закладах.