Табачник про хабарі: "завдяки Всевишньому, нічого такого не було"

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК задоволений першим етапом вступної кампанії 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами очільника МОН, прийом заяв від вступників до вищих навчальних закладів завершився, і вчора усі виші до 11.00 оприлюднили перші рейтингові списки абітурієнтів.

Міністр також зазначив, що активність абітурієнтів – як цьогорічних випускників, так і випускників шкіл минулих років – у 2011 році виявилася дуже високою.

Голова МОН заявив, що виправдали себе запропоновані відомством новації, зокрема, щодо “електронного вступу”. Це, за його словами, дозволило значно зменшити черги до приймальних комісій. Також у порівнянні з минулим роком отримано майже вдвічі менше скарг і звернень громадян під час періоду подачі документів вступників.

Також Д.ТАБАЧНИК стверджує, що до цього часу не зафіксовано жодного випадку хабарництва під час кампанії.

"Станом на 2 серпня немає жодного повідомлення від правоохоронних органів про факти вимагання або хабарництва. Торік були поодинокі випадки. Цього року, завдяки Всевишньому, нічого такого не було, і, я сподіваюся, не буде", - сказав міністр .

За його інформацією, ЗНО пройшли цього року 203 тис. випускників, водночас документи до вишів подали понад 290 тис., тобто 87 тис. абітурієнтів – це випускники минулих років.

При цьому через “електронний вступ” заявки до ВНЗ Києва подали понад 10% абітурієнтів – це загалом понад 150 тис заяв, і більше 65 тис. електронних заяв були подані вступниками до вишів інших міст.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, міносвіти вдалося в цьому році відстояти показники державного замовлення на молодшого спеціаліста зі скороченням трохи більше 9%, на бакалавра – 19% у середньому по Україні. Так, обсяг державного замовлення на молодшого спеціаліста цього року - майже 76 тис. місць, а на бакалавра – майже 106,5 тис. місць.

При цьому Д.ТАБАЧНИК заявив, що випускників шкіл у 2011 році – на 42% менше, ніж торік.

“Вища освіта стала більш доступною, і уперше за роки незалежності України на повних 100 випускників середньої школи в цьому році чекало 55 місць державного замовлення у вищих навчальних закладах. В радянські роки на 100 випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, можу нагадати, припадало лише 21 місце”, – сказав міністр.

Він додав, що держзамовлення на спеціаліста і магістра в цьому році визначалося з урахуванням випуску бакалаврів, і становить відповідно 75 і майже 43 тис. місць. "Фактично, всі випускники-бакалаври цього року мають можливість продовжити навчання за навчальними програмами або магістра, або спеціаліста", - заявив голова МОН.