У Києві бібліотеку «Чапаєвка» виселили до шкільного гардеробу

Бібліотеку сімейного читання «Чапаєвка» виселили із займаного нею приміщення по вул.Столичне шосе,35 заради відкриття в ньому амбулаторії сімейної медицини.

Про це повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Він зазначив, що бібліотеку перемістили в 40 кв. м гардероб школи № 151 по вул. Ліснича,3 хоча для зберігання фондів бібліотеки потрібно як мінімум 70 кв. м.

«Виселення бібліотеки заради амбулаторії - яскравий приклад того, що КМДА готова порушувати будь-які закони аби догодити своєму очільнику – голові виконавчого органу Київради Олександру ПОПОВУ. Адже створення амбулаторій сімейної медицини в Києві – це особиста ідея керівника КМДА, який схоже не розуміє, що столиця потребує передусім покращення якості медичних послуг, а не збільшення лікувальних закладів», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, що виселення цілого ряду закладів, зокрема бібліотек, із займаних ними приміщень прямо заборонено Законодавством.

«Незважаючи на те, що відповідно до нормативів у Києві явний дефіцит бібліотек щодо кількості населення, складається враження, що влада навмисне їх нищить задля використання їхніх приміщень з іншою метою: нова література для них не купується роками, рішення Київради щодо створення нових бібліотек не виконується. В Стратегії розвитку Києва до 2025 року таке поняття як "бібліотека" не згадується жодного разу», - навів приклад О.БРИГИНЕЦЬ.

Як нагадує прес-служба, амбулаторію сімейної медицини розмістили у колишньому приміщенні бібліотеки «Чапаєвка» відповідно до розпорядження КМДА від 31.03.11 №440 «Про затвердження плану міських заходів щодо реалізації загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини».