У Хмельницькій області матір та бабуся продавали дитину

В одному з сіл Старосинявського району Хмельницької області працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, УМВС України в області затримали 25-річну жінку та її 44-річну матір, які намагалися продати дитину за 50 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила інспектор відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Катерина ШУПРИГАН.

За її словами, за хлопчика, якому ще не виповнилося й двох років, продавці хотіли отримати 50 тисяч гривень, але покупці почали торгуватися і збили ціну до 40 тисяч.

«Бабуся хлопчика, яка була ініціатором продажу дитини, пояснює свій вчинок матеріальною скрутою, з якої вже давно не може вибратися її сім’я. Адже ні вона, ні її чоловік, ніде не працюють, перебиваються випадковими заробітками, а «на шиї» у них четверо неповнолітніх дітей та старша дочка зі своїми дітьми, яких вона виховує без батька», - зазначила К.ШУПРИГАН.

Вона зауважила, що потенційним покупцям бабуся поставила єдину умову — тільки не на органи. А як додаток до дитини запропонувала купити в неї ще старовинну бронзову статуетку, яку вона нібито викопала в себе на городі.

Правоохоронці затримали жінок під час передачі дитини та грошей. Хлопчика одразу ж доправили в дитяче відділення Старосинявської центральної районної лікарні для повного обстеження, а його мати та бабусю затримали. Наразі проти обох жінок порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.