"Студзахист" поки не помітив порушень під час вступної кампанії

Громадська ініціатива «Студентський захист» не зафіксувала жодних серйозних порушень під час першого етапу вступної кампанії.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі координатора громадської ініціативи «Студентський захист» Андрія ЧЕРНИХ.

«Під час проведення першого етапу вступної кампанії не було виявлено жодних серйозних порушень», - заявив він, зауваживши, що такий висновок можна зробити за результатами аналізу роботи «гарячої лінії» та електронних листів на адресу ініціативи.

«Абсолютна більшість питань була пов’язана з наданням консультацій щодо максимально можливої кількості вузів, в які може подавати заяви абітурієнти, необхідності завірення копій документів, переліку необхідних документів для подачі у виш, особливостей вступу абітурієнтів з числа пільгових категорій», - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

На його думку, відсутність серйозних порушень під час вступної кампанії є наслідком врахування результатів минулорічної вступної кампанії з боку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та керівництва вищих навчальних закладів.

«Вчора розпочався найбільш відповідальний етап вступної кампанії, і вищі навчальні заклади повинні так само без порушень, максимально об’єктивно та прозоро завершити вступну кампанію та не допустити порушення прав абітурієнтів на вибір місця навчання», - вважає А.ЧЕРНИХ.