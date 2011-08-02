Табачник заплутався у теоремі Піфагора

Міністр освіти та науки України Дмитро Табачник не зміг точно пригадати теорему Піфагора.

Мова про теорему зайшла у зв`язку з тим, що, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, 30% цьогорічних абітурієнтів не змогли правильно її сформулювати ("Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи").

"Що стосується теореми Піфагора, спробую згадати, хоча більше тридцяти років тому закінчив школу... Сума квадратів катетів дорівнює сумі квадрату гіпотенузи. Але я не впевнений у правильності своєї відповіді", - сказав Табачник.

Нагадаємо, Дмитро Табачник за освітою історик. Навесні 1986 року він закінчив з відзнакою історичний факультет Київського національного університету.

До речі, нещодавно Табачник згадував, що вступив до університету лише з третьої спроби. "Міністр тричі вступав до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І нічого. Не зламався. Я був переможцем олімпіад, але було 24 людини на місце. Я з третього разу вступив і пишаюся тим, що вступав на один і той же факультет", - сказав урядовець.

ТСН