Цього року до школи прийдуть понад 410 тис. першокласників, але ця цифра ще буде уточнюватись. Про це сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

"Цього року першокласників буде понад 410 тис. Кому не вистачає двох-трьох місяців до шести років, їх батьки формально можуть віддати до школи і цього року. А за законом можуть і наступного року. Тому ця цифра ще уточнюється", - відзначив міністр.

Він також зазначив, що тема першого уроку у першачків буде присвячена 20-річчю Незалежності України і звучатиме так: "Україна - моя країна, Україна - моя держава".

Також, за словами Табачника, його відомство рекомендує вищим навчальним закладам першу лекцію також присвятити темі незалежності.

Дмитро Табачник також повідомив, що у 2012 році школу закінчать 317 тис. одинадцятикласників.

"Цього року середню школу закінчили 195 тис. одинадцятикласників. У 2012 році випускників буде більше 317 тис. Це говорить про те, що в наступному році буде достатньо високий конкурс до вищих навчальних закладів", - зазначив він.

ТСН