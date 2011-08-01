Мозок розвивати нікуди

Британські вчені говорять про те, що людський мозок досяг фізичних меж розвитку. Згідно з висновками дослідників, людина не може стати розумнішою, оскільки для цього мозку потрібно буде використовувати додаткову енергію і кисень. Їх точку зору з цього питання днями опублікували багато британських ЗМІ, у тому числі BBC і The Daily Mail, пише Газета.RU.

«Ми продемонстрували, що для функціонування мозок повинен споживати енергію і що ця потреба серйозно обмежує нашу продуктивність і визначає влаштування мозку», - вважає професор нейробіології університету Кембриджу Саймон ЛАФЛІН.

Щоб прийти до таких висновків, дослідники проаналізували структуру мозку і з`ясували, скільки енергії використовують його клітини. С.ЛАФЛІН зазначив, що мозку потрібна велика кількість додаткової енергії навіть у випадках, коли мова йде про зіставлення інформації з різних джерел. Як пояснює професор, необхідність додаткової енергії означає, що «існує ліміт інформації, яку ми можемо обробити».

Раніше вчені відзначали, що неможливо удосконалити зв`язки, які з`єднують різні зони мозку. З попередніх досліджень було відомо, що в розумних людей такі зв`язки краще розвинені, за рахунок чого повідомлення може швидше передаватися між частинами мозку.

«Високий ступінь інтеграції мозкових зв`язків здається пов`язаним з високим IQ. Тобто ви платите ціну за свій інтелект, - пояснює інший професор психіатрії Кембріджського університету. - Стати розумніший - це означає поліпшити зв`язок між різними областями мозку. Але це має обмеження з точки зору енергетичних процесів і кількості інформації ».

«Збільшення потужності роботи мозку тягне за собою непропорційне збільшення споживання енергії. Ризиковано пророкувати майбутнє, але ясно, що на зростання інтелектуальних здібностей людини є жорстка межа », - підсумував Мартін ван ден ХЮВЕЛЬ, професор Медичного центру міста Утрехт (Нідерланди).