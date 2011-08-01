У Луганську відкрили Ярмарок дитячого дозвілля

Новий соціальний проект «Ярмарок дитячого дозвілля» стартував у Луганську 30 липня. Про це повідомляє “Остров” з посиланням на прес-службу Луганської міськради.

Основна мета проведення цієї Ярмарки у тому, щоб показати батькам, де і чим можуть займатися їхні діти.

«Проведення подібних заходів допоможе багатьом маленьким жителям нашого міста обрати свій життєвий шлях, розкрити свої таланти і навчитися робити вибір. Ми віримо в те, що протягом місяця сюди будуть приїжджати діти з батьками з усіх куточків нашого міста, “ - сказала директор міського дитячого парку імені Щорса, де проводиться Ярмарок, Елла КАРКАЧЕВА.

Як повідомлялося раніше, з 30 липня по 30 серпня щосуботи та щонеділі у парку ім. Щорса проходитиме «Ярмарок дитячого дозвілля», в минулі вихідні цей новий соціальний проект стартував. За весь період Ярмарки батьки і діти зможуть ознайомитися з роботою понад 200 колективів.

У перший день роботи свої гуртки та секції представили комунальна установа «Центр позашкільної освіти Луганська» та 1-а і 2-а спортивні школи.

”Ми прийняли рішення, що в нашому місті обов`язково має бути місце, куди дітвора може прийти не тільки погуляти і розважитися, а й знайти себе у величезному розмаїтті позашкільних установ міста. На жаль, не кожен батько може в літній період відправити дитину на море або літній табір, а тут більшість зможуть знайти заняття до душі і дитина під наглядом тренерів або керівників гуртків буде займатися тим, чим йому подобається, буде рости і розвиватися як особистість », - підкреслив Луганський міський голова Сергій КРАВЧЕНКО.

У Луганську існує більше 500 комунальних об`єднань, які займаються позашкільним дитячим дозвіллям, але існує проблема браку інформації про них. Для усунення цієї прогалини і був розроблений соціальний проект «Ярмарок дитячого дозвілля».