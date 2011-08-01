Факт харчового отруєння у таборі «Супутник» не підтвердився, повідомляє Міністерство освіти та науки, молоді і спорту з посиланням на Головне управління освіти і науки Полтавської ОДА.

“Погане самопочуття 51 дитини віком від 6 до 11 років, які звернулися до лікарів через нудоту, пов’язується з тривалим автобусним переїздом із Харкова, куди дітей направили до аквапарку”, - говориться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на порталі МОНмолодьспорту.

Станом на 31 липня залишалися хворіти на вірусну інфекцію в ізоляторі лише двоє дітей. За словами начальника Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Володимира МИРОШНИЧЕНКА, навколо інциденту з хворобою дітей «роздули» багато шуму, а насправді нічого страшного не відбулося.

Через паніку батьки позабирали своїх дітей із табору і нині там перебувають лише 173 дитини із 303,інформується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області повідомили, що 50 дітей із оздоровчого місцевого табору «Супутник» звернулися до медпункту, де їм було встановлено діагноз «вірусна інфекція». Диканський райвідділ УМНС 30 липня отримав інформацію про те, що діти звернулися за медичною допомогою із симптомами: біль у горлі, рвота, підвищена температура (37,5-37,8 ºС). Дітям на місці була надана медична допомога, до медичних лікувальних закладів діти не направлялись, госпіталізація не проводилась. Разом з тим в оздоровчому таборі розпочали роботу фахівці Полтавської міської санепідемстанції та фахівці медичних закладів міста Полтава.