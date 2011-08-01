Сьогодні виші оприлюдянть рейтингові списки вступників

Сьогодні ,1 серпня, вищі навчальні заклади України мають оприлюднити рейтингові списки вступників.

Згідно з Основними строками проведення вступної кампанії 2011 року, затвердженими та порилюдненими Міністерством освіти та науки, молоді і спорту, не пізніше 10 серпня 2011 р. будуть визначені списки вступників за державним замовленням. 6-го і 8-го серпня виші мають оприлюднити відкориговані списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2011 р.