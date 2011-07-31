ЦОМ: навчальні програми Табачника для 1-4 класів - перевантажені

Проекти нових навчальних програм для 1-4 класів є перевантаженими. Про це УНІАН повідомили у Центрі освітнього моніторингу.

"Так, у 4 класі при вивченні теми «Кров, її значення для організму» учні не лише повинні впродовж одного уроку засвоїти такі змістові блоки: «Органи кровообігу: кровоносні судини, серце», «Пульс і його вимірювання», «Дбайливе ставлення до серця та його тренування», «Перша допомога при кровотечах», а також виконати практичну роботу «Надання першої допомоги при різних ушкодженнях кровоносних судин; вимірювання пульсу у стані спокою й після навантаження", - зазначено в моніторингу ЦОМ.

Експерти додають, що не кожна доросла людина спроможна опанувати такий обсяг складного матеріалу за сорокахвилинний урок, наголошуючи, що особливо переобтяжена програма з природознавства.

"ЦОМ вважає, що це може призвести до втрати учнями мотивації, інтересу до навчання, а також негативно позначиться на їх здоров’ї", - йдеться у заяві.

Також вказується на відсутність у програмах кінцевих результатів навчання молодших школярів і чітких критеріїв їх оцінювання.

ЦОМ рекомендує Міносвіти розвантажити програми від надмірної деталізації; привести зміст окремих навчальних програм у відповідність до вікових особливостей школярів; уніфікувати навчальні програми за формою та структурою; у розділі «Вимоги до рівня навчальних досягнень» чітко визначити навчальні результати; надати їм практичної, продуктивної спрямованості; розробити систему оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з кожного предмету та узгодити понятійний апарат.