У Сумах всі школи і дитсадки матимуть власні інтернет-сайти

У Сумах до початку нового 2011-2012 навчального року свою інтернет-сторінку матиме кожен заклад освіти обласного центру. Над цим зараз працюють в управлінні освіти і науки за підтримки ряду громадських організацій. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Сумської міськради.

«В сучасних умовах інформаційного суспільства відсутність інтернет-сайту школи або садка не дозволяє освітнього закладу повноцінно функціонувати як частині єдиного організму інформаційного освітнього простору України, не дає можливості бути на постійному зв`язку з колегами з інших регіонів і куточків країни, ділитися з ними своїми професійними досягненнями або отримувати такий досвід від колег », - стверджує начальник міського управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО.

За її словами, наявність персональних інтернет-сторінок зробить діяльність навчальних закладів прозорішою і відкритішою. До того ж, дасть змогу батькам ближче познайомитися з життям школи чи дошкільного навчального закладу, отримувати необхідну інформацію про діяльність установи оперативніше, враховуючи зайнятість батьків, які не завжди мають час звернутися в школу або дитсадок зі своїми питаннями та проблемами.

«Нагадаю, що 2011 рік оголошено «Роком освіти та інформаційного суспільства». У державі здійснюються заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, тому в рамках цього ряд просвітницьких громадських організації провели акцію: «Кожному навчальному закладу - свій інтернет-сайт». І вже до початку нового навчального року свою веб-сторінку матиме майже кожен заклад освіти міста », - розповіла А.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Планується, що на такому сайті буде розміщена інформація про методичну, виховну та позакласну роботу школи чи дитсадка. Буде тут і сторінка психолога, батьківська сторінка, розклад уроків, дзвінків, правила поведінки, учнівські роботи, перемоги в олімпіадах, конкурсах, спортивні досягнення учнів, фотогалерея і навіть план зустрічей випускників. Знайдеться тут місце і для форуму, де обговорюватимуться проблеми й буденні питання школи або дитсадка.