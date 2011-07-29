Науковці: "шльопані" діти краще вчаться

Чи можна ляскати дітей по "м`якому місцю" - не можуть дійти згоди психологи. "Шльопання" шкодить емоційному інтелекту малюка та змушує його поводитися ще гірше - кажуть одні; проте "биті" дітлахи краще вчаться й дивляться на світ оптимістичніше - запевняють інші.

Тілесні покарання спрацьовують, проте ненадовго, стверджують американські та канадські науковці. Малюк може підкоритися якомусь правилу, щоб знову не бути битим, проте не зрозуміє, навіщо воно потрібно та не візьме його собі на озброєння.

У подальшому в дітей, яких ляскають, можуть початися ще гірші проблеми з поведінкою та самоконтролем, пише The Telegraph.

До такого висновку вчені дійшли, поспостерігавши за 5-6 річними учнями двох приватних західноафриканських шкіл. В одному з навчальних закладів за такі "гріхи" як забутий олівець чи зірваний урок зазвичай карають фізично, в другому ж воліють застосовувати "тайм-аути" чи усні попередження.

"Результати вказують на те, що суворі покарання можуть мати довгострокові ефекти пригнічення відносно дитячих вербальних здібностей та виконавчих функцій", - каже представниця Університету МакГілла, що в Монреалі, професор Вікторія Телвор.

Геть іншої точки зору дотримується інша дослідниця - професор психології американського Коледжу Келвіна Марджорі Ганноу.

Вона стверджує, діти, яких років до 6 ляскали, в подальшому краще навчаються, а ще виявляють більший оптимізм, ніж однолітки, яких ніколи не били, пише видання.

"Я думаю про ляскання як про небезпечний інструмент, але трапляється, коли робота достатньо велика для того, аби взяти небезпечний інструмент. Просто не використовуйте його для всіх ваших робіт", - говорить науковець.

Цю пораду можна підкріпити результатами, одержаними в результаті опитування 179 тінейджерів. Їхні відповіді дослідники співставили з даними щодо поведінки піддослідних, розглянувши як можливі негативні наслідки фізичних покарань (антисоціальна поведінка, депресії тощо), так і позитивні (високі результати навчання, амбітність).

Діти, яких "шльопали" до 6 років, продемонстрували кращі результати по всіх позитивних категоріях, що ж до негативних, їхні показники не були гіршими, ніж в інших дітей.

Тінейджери, яких ляскали в період із 7 до 11 років, виявилися успішнішими в навчанні. Проте, водночас, дослідники виявили, такі діти частіше беруть участь у бійках.

Найгірші ж результати по всіх категоріях учені побачили в тих підлітків, які зізналися, що їх і досі карають фізично.

Українська правда