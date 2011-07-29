До ВНЗ вступає 80-річний абітурієнт

80-річний пенсіонер збирається вступати до коледжу та уже подав документи на спеціальність "Бджільництво"

Пенсіонер із Одеської області подав документи до Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету на спеціальність "Бджільництво".

Найстаршому абітурієнту вже виповнилося вісімдесят років, повідомляє Освітній портал.

Незважаючи на вік, абітурієнт продовжує працювати пасічником. Щоправда, вже доглядає тільки власну пасіку.

За його словами, одного лише досвіду нині замало, потрібні знання. Раніше здобути їх не вдалося. Вирішив зробити це тепер.

На подив членів приймальної комісії зреагував відомою фразою: "Вчитися ніколи не пізно. Не дивіться на мій вік, ось вам медична довідка про те, що можу навчатися".

"Правила прийому не обмежують вік тих, хто має бажання заочно здобувати освіту, - каже директор коледжу Віталій Малюта. - Вступника з таким солідним багажем років за плечима у нас ще не було. Не сумніваюся, що зарахуємо його до числа студентів. Скласти іспити йому допоможе багатий досвід - і виробничий, і життєвий. Тільки б здоров`я не підвело. Чого ми йому щиро бажаємо. Бо без цього не вдасться "гризти граніт науки".