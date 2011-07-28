Теорему Піфагора не знає кожен третій випускник

Рівень знань абітурієнтів, що складали зовнішнє незалежне оцінювання, був невисоким.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА.

За словами І.ЗАЙЦЕВОЇ, потішитися деякими результатами написання ЗНО не можна.

«Незважаючи на те, що більшість ректорів вищих навчальних закладів України вважають тести з математики занадто простими, ми маємо декілька гірких прикладів, що доводять протилежне. Із завданням на визначення теореми Піфагора не впоралося 30% тих, хто складав тести. А розв’язати елементарне рівняння: 2 поділити на X дорівнює 5 не вдалося 32% абітурієнтів», – зазначила директор УЦОЯО.

Катерина Полтавець