Абітурієнти намагалися пройти ЗНО з фіктивними довідками

Порушено дві кримінальні справи щодо фіктивних довідок учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які не з’явилися на основну сесію тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана САКАЄВА сьогодні на прес-конференції.

За словами С.САКАЄВОЇ, абітурієнти, котрі не з’явилися на основну сесію тестування, намагалися пройти на додаткову сесію із сумнівними довідками.

У свою чергу директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина ЗАЙЦЕВА зазначила, що в цьому році під час проведення ЗНО кількість апеляційних заяв у порівнянні з попереднім роком зменшилася.

“Цього року було подано 3206 апеляційних заяв, що становить 0,38% від загальної кількості абітурієнтів. А в 2010 році було подано 0,55% заяв від усіх вступників”, – повідомила директор УЦОЯО.

Також І.ЗАЙЦЕВА зауважила, що фактів витоку інформації щодо тестів ЗНО ні Українським центром оцінювання якості освіти, ні правоохоронними органами зареєстровано не було.

У цілому ЗНО-2011, на думку керівників Українського центру, пройшло успішно та без суттєвих порушень.

Катерина Полтавець