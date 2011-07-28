Низьку явку на ЗНО з російської пояснили непопулярністю предмету

Низьку явку на зовнішнє незалежне оцінювання з російської мови в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють непопулярністю цього предмету серед дисциплін для вступу у вищі навчальні заклади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції за підсумками ЗНО заявила директор УЦОЯО Ірина ЗАЙЦЕВА.

«Із 82,77% зареєстрованих на ЗНО з російської мови на тестування не з’явилися 65%... Тест з російської мови є необхідним для вступу лише на два факультети в Україні, а саме: російська філологія та філологія, де російська мова також вивчається», – сказала І.ЗАЙЦЕВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга АЙВАЗОВСЬКА заявляла, що найбільш провальним у плані явки під час основної сесії ЗНО виявилося тестування з російської мови.

Катерина Полтавець