У Львівській політехніці конкурс по 12 осіб на місце

Бажаючих вступити на економічні спеціальності до Національного університету «Львівська політехніка» – по 10-12 на місце, на технічні спеціальності – по 5-6 осіб.

Про це 27 липня у коментарі ZAXID.NET повідомив ректор вишу Юрій Бобало.

З його слів, минулого року на вступ до вишу подали заяви 16,5 тис. абітурієнтів, під час цьогорічної вступної кампанії – 23,5 тис. заяв.

На запитання, з чим можна пов’язати такий ріст бажаючих навчатись в політехніці, зважаючи на те, що йшлося про зменшення кількості абітурієнтів загалом, Юрій Бобало відповів: «Це добре проведена робота під час вступної кампанії. Ми створили для цього спеціальну структуру, яка розповіла випускникам шкіл, що таке «Львівська політехніка» і які спеціальності вона готує, куди після цього йдуть працювати… Крім цього в нас доволі затребувані в промисловості спеціальності з технічного напряму».

На сьогодні, з його слів, кількість бажаючих вчитись на технічних спеціальностях росте, конкурс становить 5-6 осіб на місце, попри те, він зберігається доволі великим і на економічних напрямах – в середньому 10-12 осіб на місце.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 липня до Національного університету «Львівська політехніка» абітурієнти подали 23 тис. заяв на вступ, що є найбільшим показником в Україні.