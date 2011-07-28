МОН: огляд учителів у психіатра не є обов’язковим

У зв’язку з появою у ЗМІ інформації стосовно обов’язковості проходження педагогічними працівниками медичного огляду у лікаря-психіатра, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оприлюднило заяву з роз’ясненнями, розміщену на офіційному сайті Міносвіти.

У заяві йдеться зазначено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001р. N 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» терміни проведення обов’язкових медичних оглядів встановлюються Міністерством охорони здоров’я.

Перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів затверджується Міністерством охорони здоров’я. Зазначені документи регламентують проходження обов’язкових медичних оглядів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у таких фахівців:

- терапевта;

- дермато-венеролога;

- стоматолога;

- отоларинголога;

- проходження клінічних, лабораторних та інших досліджень (флюорографія та ін.).

"Одночасно повідомляємо, що, за погодженням з відповідними головними державними санітарними лікарями, головні лікарі закладів та установ охорони здоров`я, які проводять обов`язкові медичні огляди, затверджують плани-графіки їх проведення, визначають місце проведення та затверджують список лікарів, які проводитимуть обстеження", - йдеться у роз`ясненні МОН.

Водночас у тексті зазначено, що обов’язкове проходження лікаря-психіатра наказом МОЗ не передбачено.