"Альбатрос" поверне потерпілим дітям повну вартість путівок

Дитячий оздоровчий табір "Альбатрос" в Севастополі, в якому сталося масове отруєння дітей, буде закрито до кінця оздоровчого сезону, а керівництво табору поверне потерпілим повну вартість путівок. Про це заявив сьогодні на прес-конференції головний державний санітарний лікар України Анатолій ПОНОМАРЕНКО, передає РІА «Новости».

Більш як 80 дітей з РФ були госпіталізовані 12 липня з ознаками харчового отруєння. Більшість постраждалих приїхала до Криму з Москви. До лікарні потрапили також шестеро вихователів оздоровчого табору. 14 липня усіх постраждалих було виписано з лікарні. Причиною масового харчового отруєння став стафілокок, виявлений у співробітників харчоблоку і на технологічному обладнанні установи

«Рішенням головного державного санітарного лікаря функціонування цієї установи було припинене, порушниками опікується прокуратура, порушено кримінальну справу. Установа не працює, і не працюватиме до кінця поточного оздоровчого сезону», - заявив А.ПОНОМАРЕНКО.

Він також додав, що керівні особи табору оштрафовані на 425 грн. - максимальну суму штрафу, передбачену в таких випадках.

Крім того, за словами А.ПОНОМАРЕНКА, буде відшкодовано повну вартість путівок постраждалим у таборі.

«Повна вартість має бути відшкодована у кожному конкретному випадку. Опору в цій частині не було. Вони (керівництво табору) погодилися одразу, що буде все відшкодовано, - відзначив він.

Головний державний санлікар країни уточнив, що причиною подібних випадків є безвідповідальне ставлення керівників до виконання своїх обов`язків.