ВНЗ повинні видавати оригінали документів на першу вимогу

Ректори повинні забезпечити видачу абітурієнтам оригіналів документів на першу їх вимогу. Як повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних, про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 року за № 1/9-567 на адресу керівників вищих навчальних закладів.

«Під час проведення конкурсного відбору і зарахування повинен буде запроваджений безперервний режим роботи приймальних комісій, у тому числі у вихідні дні», – підкреслив А. Черних.

У документі зазначається, що вищі навчальні заклади повинні дотримуватись формування списків рекомендованих до зарахування вступників у державних і комунальних вищих навчальних закладах – у межах обсягах державного замовлення, в приватних – у межах ліцензійного обсягу.

«Оприлюднення списків раніше, ніж у встановлені терміни, є грубим порушенням Умов прийому», – йдеться у листі Міносвіти.