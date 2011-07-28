Підлітки стали менше читати

Соціологи констатують значне зниження кількості книжок, які читають підлітки.

Зокрема, директор Інституту соціології освіти Російської академії освіти, академік РАО Володимир СОБКІН в інтерв`ю Інституту Горшеніна повідомив, що проводить дослідження стосовно динаміки дитячого читання впродовж 35 років, починаючи з 1975 року.

І сьогодні він може констатувати, що читання в підлітковому середовищі витісняється. «Якщо підліток 70-х читав близько 40 книжок за рік, то сьогодні він читає близько 9. Це інший читацький досвід. Сьогоднішній підліток – це інший читач, з іншим набором ціннісних орієнтацій. Те, що він читає, здебільшого – це шкільна програма. За рамками шкільної програми мало що читають», - зазначив В.СОБКІН.

«Те, що не формується мотивація до читання, – це біда», - додав він.