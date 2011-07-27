У людей з півночі мозок більше, ніж у мешканців півдня - учені

Британські вчені довели, що мозок і очниці у мешканців віддалених від екватора територій більші, ніж у мешканців півдня.

Учені вимірювали очниці і обсяг мозку у 55 черепів з 12 популяцій людей по всьому світу, і розподілили результати залежно від географічної широти. Черепи з найбільшим обсягом мозку були зі Скандинавії, а з найменшим - з Мікронезії.

Однак, за даними дослідження, ця обставина не дозволяє говорити про те, що власники більшого мозку розумніші, ніж жителі екваторіальних широт.

"Чим далі від екватора на північ або на південь, тим менше світла потрапляє на земну поверхню і тим коротші зимові дні", - говорить провідний автор дослідження Айленд Пірс. - "Ми виявили, що у людей, що живуть в умовах меншого рівня освітленості, розмір очниць, а значить, і очних яблук, більший. Це призводить і до збільшення мозку. Ми стверджуємо, що більший обсяг мозку не обов`язково означає, що у високих широтах люди розумніші. Великі очі й мозок їм потрібні, щоб добре бачити в їхньому місці існування ".

За словами вчених, більший обсяг мозку пов`язаний зі збільшенням областей, відповідальних за обробку зображення.

Дослідження демонструє, що люди схильні до тих же еволюційних тенденцій, що і птахи, які починають співати раніше за всіх на світанку, або види, які видобувають харчування, подібно совам, вночі.

Нагадаємо, раніше вчені розробили унікальну систему, що дає можливість зрозуміти, про що думає людина. За словами експертів, це дозволить полегшити діагностику хвороби Альцгеймера або шизофренії. Майкл Грейціус зі Стенфордського університету (Каліфорнія) разом з колегами використовував функціональну магнітно-резонансну томографію, щоб визначити схеми мозкової активності, пов`язані з різним психічним станом.

ТСН