Учителів змусять перевірятися у психіатра

Педагогічні працівники України повинні будуть пройти профілактичний огляд у психіатра.

Про це повідомила міністр освіти і науки, молоді та спорту Криму Віталіна Дзоз, яку цитує ІА Е-Крым. Наказ передбачено постановою Кабінету Міністрів України.

Вона розповіла, що постанова викликала неоднозначну реакцію серед педагогів, багато з них сприйняли це як особисту образу. Міністр наголосила, що візит до психіатра жодним чином не відрізняється від відвідування інших лікарів.

"Адже ми проходимо огляд на туберкульоз, робимо флюорографію. У порядку речей повинна стати і перевірка психічного статусу педагога", - зазначила Дзоз.

Вона також вважає, що батьки навряд захочуть, щоб учителем їхньої дитини виявилася людина з нестійкою психікою.

Минулого навчального року відвідування психіатра не входило до переліку профілактичного огляду для педагогів, але вже в наступному році педагоги будуть зобов`язані його пройти.

Українська правда