У Макіївці батьки вимагають у мера повернути у школи майно

У Макіївці батьки учнів трьох україномовних шкіл №№3, 100 і 27, що закриваються, вимагають від мера міста Олександра МАЛЬЦЕВА повернути майно, передчасно вивезене з цих навчальних закладів.

Відповідні листи, тексти яких має в своєму розпорядженні УНІАН, вони надіслали як меру, так і начальнику управління освіти Макіївської міськради Ірині ЛЯХ.

У всіх трьох листах, зміст яких ідентичний один одному, вказується, що батьківський комітет, виконуючи доручення всіх батьків учнів, «вимагає повернути все майно в будівлю школи і підготувати навчальний заклад до 2011-2012 навчального року». Автори листів підкреслюють, що дії влади щодо вивезення з будівель школи майна є незаконними, оскільки, згідно з рішенням Макіївської міськради (від 25 березня 2011 року) названі школи мають працювати до 31 серпня 2011 року.

Більше того, батьки нагадують, що, оскільки двічі (13.07.2011 р. і 22.07.2011 р.) Донецьким апеляційним адміністративним судом були прийняті постанови про припинення дії рішення Макіївської міської ради про ліквідацію загальноосвітніх шкіл I-II ступенів №3, №27 і №100 до закінчення розгляду по суті справи в суді, ці школи «мають функціонувати».

«Враховуючи вище викладене, вимагаємо приступити до підготовки школи і перевірки її стану до навчального року з 15.08.2011г. Для цього вимагаємо негайно завезти все майно, яке Ви незаконно вивезли», - йдеться в кожному листі батьків до мера Макіївки і начальника міськуправління освіти.

До листів автори додають на кількох сторінках список майна, яке було в наявності в кожній школі до 25.03.2011 р. Крім того, батьки подали списки учнів шкіл №№3; 100 і 27 на новий 2011-2012 навчальний рік.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області матері трьох учнів, які навчаються в школах №100, № 27 і № 3, - Олена САЄТОВА, Олена АНУФРІЄВА і Ганна НАЗІПОВА подали адміністративний позов до Центрально-міського районного суду з вимогою скасувати рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію шкіл № 3, №27, №94 і №100.

Як йдеться в позові, рішення міськради про ліквідацію загальноосвітніх шкіл були «прийняті з грубим порушенням чинного законодавства України, є незаконними і такими, що порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови здобування освіти».

Зокрема, рішення про ліквідацію шкіл порушують «норми Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року щодо першочергового забезпечення інтересів дитини всіма державними і приватними установами при ухваленні рішень».

Крім того, батьки зазначають в позові, що згадані «рішення були ухвалені з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, у відсутність представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав про доцільність ліквідації вказаних шкіл».

Позов був прийнятий до розгляду, перше засідання суду відбулося 5 червня 2011 року. Але Центрально-міський районний суд тричі відмовляв батькам у забезпеченні позову і зупиненні дій з ліквідації шкіл. І, не зважаючи на те, що закриття шкіл планувалося з 1 вересня 2011 року, вони припинили свої функції ще в червні, коли з будівель почали вивозити меблі і шкільний інвентар.

Проте 13 і 23 липня Донецький апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу батьків і таки виніс постанову зупинити дії за рішенням Макіївської міськради про ліквідацію шкіл до закінчення судових розглядів.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньої картою щодо оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».