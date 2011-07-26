Небезпека 3D-відео: від нудоти і запаморочення до болю в спині

Перегляд фільмів у форматі 3D може викликати не тільки нудоту і запаморочення, а й призвести до сильної стомлюваності очей, а також болю в шиї та спині.

Про це пише ArsTechnica з посиланням на дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Берклі, опубліковане в журналі Journal of Vision.

Згідно з доповіддю, 24 добровольці, які щойно подивилися тривимірне відео, повідомили про напругу і стомленість, а також погіршення чіткості зору, ніж після звичайного, 2D-відео.

Змінюючи положення фокусної точки (поверхні дисплея) і вергенціі (координації між очима), дослідники з’ясували, що сильна втома очей виникає через невідповідність між глибиною екрану і глибиною 3D-зображення.

Якщо для двомірного відео ці дві точки завжди залишаються на одному і тому ж рівні, то для 3D - постійно змінюються. Око може сприймати об`єкти в 3D-відео як ті, що знаходяться "під поверхнею" екрану, або, навпаки, перед нею. Проблеми зі здоров`ям можуть виникнути і в тому випадку, якщо людина сидить дуже близько до дисплея.

Як з`ясувалося, при перегляді 3D-відео на досить віддаленому від глядача дисплеї (наприклад, в кінотеатрі), найбільший дискомфорт - і, відповідно, потенційну шкоду здоров`ю - завдавала картинка з об`єктами глибше за площину екрана.

У той же час, якщо дивитися 3D-фільми з близької відстані - тобто на телевізорі, який не підтримує цю технологію, комп`ютері або мобільному пристрої - найгірше буде від деталей зображення, які "витикаються" з екрану.

Виходить, щоб мінімізувати навантаження на очі глядачів, творці 3D-фільмів повинні робити різні версії для прокату і для домашнього перегляду.

Вчені регулярно попереджають глядачів про те, що надмірне захоплення переглядом 3D-фільмів призводить до "передозування" тривимірним зображенням. Оскільки часта зміна тривимірних кадрів викликає нудоту, блювотні позиви, запаморочення та дезорієнтацію в просторі, дивитися 3D-фільми довше декількох годин на день не рекомендується.

ТСН