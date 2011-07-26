Абітурієнти вже подали до ВНЗ понад 750 тисяч заяв

Станом на 18.30 год. 25 липня 2011 року, кількість поданих заяв абітурієнтів становить понад 750 тисяч, перевірених атестатів абітурієнтів – 230 тисяч, повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Водночас, у ТОП-10 найпопулярніших серед абітурієнтів ВНЗ відбулися деякі зміни.

1. - 23000 заяв – Національний університет «Львівська політехніка»;

2. - 22000 заяв – Львівський національний університет імені І. Франка;

3. - 21500 заяв – Національний технічний університет України «КПІ»;

4. - 21000 заяв – Національний авіаційний університет;

5. - 20500 заяв – Київський національний університет імені Т. Шевченка;

6. - 16500 заяв – Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана;

7. - 14000 заяв – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника;

8. - 13000 заяв – Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова;

9. - 12600 заяв – Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара;

10. - 11000 заяв – Волинський національний університет імені Л. Українки.

Консультативний телефон Міністерства освіти і науки, молоді та спорту відповів на запитання 1131 особи. До приймальні громадян з питань вступу до ВНЗ звернулися 87 осіб.

У Міносвіти нагадують, що вступну кампанію супроводжують консультативний телефон «Вступна кампанія 2011 року» за номером 486-20-37, а також колл-центр інформаційно-пошукової системи «Конкурс» та системи «Електронний вступ 2011» за номером телефону 239-86-20.