СЕС знайшла порушення санітарних норм у 37 дитячих оздоровницях

Державною санітарно-епідеміологічною службою України 25 липня перевірено 209 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у 37-ми з них виявлено порушення санітарного законодавства, що становить 17,9% від загальної кількості перевірених закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за виявлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності було притягнуто 37 посадових осіб закладів.

У АР Крим головним державним санітарним лікарем м. Алушти закрито наметовий табір "Айан-Дере".

У Севастополі заборонено розміщення організованих груп дітей у приміщеннях дачної ділянки СТ "Успех", справу передано в прокуратуру.

У Кіровоградській області в.о. головного державного санітарного лікаря Олександрійського району тимчасово заборонено експлуатацію артезіанської свердловини на території оздоровчого закладу "Дружба".

Фахівцями Держсанепідслужби перевірено 88 підприємств з виробництва та постачання харчових продуктів, з яких на 18-ти виявлено порушення санітарного законодавства, у зв`язку з чим 18 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Головними державними санітарними лікарями територій у зв`язку з усуненням виявлених порушень винесено рішення про відновлення діяльності одного закладу оздоровлення та відпочинку (Одеська область – "Добрий Самарянин") та одного підприємства-постачальника харчових продуктів (Сумська область – ПП "Велс").