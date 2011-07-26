Голова Донецької ОДА: питання закриття шкіл є дуже хворобливим

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ відзначає, що судові рішення про скасування ліквідації шкіл у регіоні мають виконуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав вчора на прес-конференції.

Журналісти нагадали йому, що днями Донецький апеляційний адміністративний суд залишив у силі ухвалу Ворошиловського районного суду м. Донецька про скасування рішення міськради про ліквідацію донецької україномовної школи № 111. Крім того, цей самий апеляційний суд ухвалив забезпечити позов проти Макіївської міськради і припинив ліквідацію трьох шкіл у Макіївці № 3; 100 і 27 до закінчення судових розглядів у районному суді першої інстанції.

«Рішення судів мають виконуватися. Все-таки в Україні панує закон», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

За його словами, «на це звернув увагу Президент, сказавши, що закон - перш за все, і закон для всіх».

Губернатор відзначив, що на рівні області буде посилено контроль з питань закриття шкіл на місцях, і велику роль тут відіграватиме обласна гуманітарна рада.

«Ми на рівні області дивитимемося і моніторитимемо… Я вважаю, що дуже зважені рішення треба ухвалювати щодо закриття шкіл», - підкреслив А.ШИШАЦЬКИЙ.

Він констатував, що на момент його вступу на посаду голови облдержадміністрації (12 липня 2011 року) у регіоні «були закрити 15 шкіл», і зараз деякі райони ухвалюють подібні рішення. «Зокрема, Володарський район ухвалив таке рішення… Але ми цю справу обов`язково погодимо і втрутимося у разі потреби», - сказав губернатор.

За словами А.ШИШАЦЬКОГО, питання закриття шкіл є дуже хворобливим, і не хотілося б, щоб воно було безконтрольним.

«На рівні області мною вже точно не ухвалюється рішення закривати школи», - зазначив А.ШИШАЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».