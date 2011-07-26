Кириленко: ректорів звозять на зустріч з Кирилом

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що ректорів державних вищих навчальних закладів за рознарядкою звозять на зустріч з главою Російської православної церкви КИРИЛОМ, який сьогодні прибуває до України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.КИРИЛЕНКА.

За його словами, організовуючи зустріч глави РПЦ з ректорами українських державних ВНЗ, влада порушує 35 статтю Конституції України. В.КИРИЛЕНКО нагадав, що, відповідно до статті 35 Конституції України «церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви».

«Тому державні високопосадовці, які сьогодні організовують зустріч керівника російської церкви КИРИЛА з ректорами державних українських ВНЗ, прямо порушують Конституцію України», - наголосив голова партії «За Україну!».

За його інформацією, ректорів «за рознарядкою викликають до Києва для того, щоб вони могли прослухати лекцію КИРИЛА про «русскій мір».

«В черговий раз ми спостерігаємо за тим, як українська влада надає повне сприяння російській церкві, і це все відбувається на тлі тиску на Українську православну церкву Київського патріархату», - підкреслив лідер партії «За Україну!».

Довідка УНІАН. Згідно з оприлюдненою на сайті УПЦ МП програмою перебування глави РПЦ КИРИЛА в Україні, його зустріч з ректорами українських вишів запланована на 17.30 27 липня.