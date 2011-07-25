Львівські підлітки відпочинуть у літніх таборах у Карпатах

Із 5 по 22 серпня в Сколівському районі на Львівщині організація української молоді «Спадщина» для підлітків проведе наметові табори, завданням яких – пропагувати активний відпочинок, здоровий спосіб життя, опіку природних, історичних та культурних здобутків.

Про це 25 липня на прес-конференції повідомив головний спеціаліст управління сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради Юрій Гладкий.

Прес-секретар ОУМ «Спадщина» Ярина Крамарчук, розповіла, що за згаданий період проведуть два паралельних табори для підлітків двох різних вікових категорій: 9-14 років та 14-16 років.

«Протягом 23 років «Спадщина» організовує літні табори. Цього року два табори розпочнуться на фестивалі середньовічної культури «Ту Стань!», опісля нього учасники табору пройдуть на інше місце – до с. Сопіт, де й розташуються два табори. Юнацтву читатимуть лекції з виживання в екстремальних умовах, історії, альпінізму, скелелазіння, народознавства, медицини та ін. Відбудуться мандрівки визначними місцями Сколівського краю, спортивні змагання», - зазначила Ярина Крамарчук.

Зголошуватися на участь в таборів можна й сьогодні за тел. 0630753043. За словами головного спеціаліста управління сім’ї, молоді та спорту міськради, табір коштуватиме 200-300 грн.

Як зазначив Юрій Гладкий, на проведення двох літніх таборів «Спадщині» з міського бюджету виділено 10 тис. 400 грн. Загалом, за його словами, цьогоріч місто не має такої фінансової можливості підтримати усі табори організацій, відтак підтримано до 40 літніх таборів (в тому числі 20 – «Пласту») на суму 200-250 тис. грн.

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