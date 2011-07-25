Чернівецький університет отримає з держбюджету 9,8 млн. грн.

Буковина додатково отримає з держбюджету 11,3 млн грн на фінансування об’єктів державної форми власності. Про це повідомив під час наради голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Кошти розподілять між ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Хотинською фортецею.

За його словами, 9,8 млн грн спрямують на добудову корпусу педагогічного та філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а 1,5 млн грн – для державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Окрім цього, на рахунок навчального закладу із виділених 12 млн грн для реставрації Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (тепер центральний корпус ЧНУ) вже надійшло 8 млн грн.

"Всі обіцянки і зобов’язання, які ми взяли на себе перед університетом, будуть виконані у найкоротші терміни", - відзначив Михайло Папієв.

Голова ОДА також висловив переконання, що кошти, спрямовані на потреби Хотинської фортеці, дадуть можливість на гідному рівні відзначити 390-ту річницю Хотинської битви.

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