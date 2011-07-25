Головного освітянина Львова можуть звільнити через дитсадок

Через незадовільний стан дитячого навчального закладу №104 у Львові через місяць можуть звільнити керівника Шевченківського районного відділу освіти, а також головного освітянина міста. Про це 25 липня під час брифінгу у ДНЗ №104 сказав міський голова Львова Андрій Садовий, передає Zaxid.net

Як наголосив Андрій Садовий, йдеться про садочок, де закінчилася угода оренди приміщень, і їх буде вивільнено для того, аби ДНЗ прийняв ще одну групу дітей. «Місто виділяє 135 тис. грн, робиться ремонт, в серпні місяці він закінчиться і 20 діток зможуть в цьому садочку займатися і отримувати належну підготовку до школи», - зазначив мер.

Також, за його словами, кошти будуть виділені на облаштування цієї нової групи. Планується, що роботи будуть завершені у серпні, і у вересні діти зможуть розпочати навчання.

«Негатив, який я тут побачив – повний безлад всередині садочка, близько 10 приміщень є закриті, ніхто не має ключів, ніхто не знає, що там є. З точки зору пожежної безпеки це є повний нонсенс. Це є неприведена в порядок територія, тому що таке враження, що ми попали в лісопосадку, а не на територію садочку. Що мені також прикро – дуже брудно в дитячих туалетах», - додав Андрій Садовий, продемонструвавши журналістам білу хустинку, якою він перевірив приміщення туалету на наявність бруду.

«Само собою, що я даю команду начальнику управління освіти, керівнику району відкликати з відпустки керівника освіти Шевченківського району, поставити питання про доцільність перебування на посаді керівника цього дошкільного закладу. Тому що скільки я за п’ять років об’їздив дитячих садочків, такого безладу, як тут, я не бачив ніде. Тут повна антисанітарія», - зазначив мер Львова.

За його словами, садочок не є новим, але не є й доглянутим, не отримує належної опіки з боку керівників.

«За місяць часу я сюди приїду і все проконтролюю. Якщо це питання не буде вирішене, тоді я буду ставити питання про перебування на посаді начальника освіти Шевченківського району, керівника району Шевченківського і начальника освіти міста. Якщо я не побачу тут порядку. По керівнику садочку рішення повинне бути прийняте оперативно», - наголосив Садовий.

Окрім того, міський голова припустив, що в ДНЗ №104, який розташовано поблизу автомобільного шляху на вул. Липинського, можна буде облаштувати звукоізоляцію.

Начальник управління освіти Львівської міської ради Володимир Огура, що також був присутній на оглядинах ДНЗ, визнав незадовільний і антисанітарний стан дитсадка. Натомість завідувач садочку Оксана Сологуб визнала, що будівля є старою і потребує вкладення великих коштів для ремонту, однак наполягла на тому, що в садочку «дуже чисто».