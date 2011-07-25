"Цифрового" Поттера продаватимуть через спеціальний сайт

Електронні книжки про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера продаватимуться через спеціальний сайт

Англійська письменниця Джоан Роулінг придумала, як буде продавати електронні книжки про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера.

Як повідомляє Вести.ru, книги "поттеріани" будуть продаватися тільки через сайт Pottermore.com, запуск якого заплановано на жовтень цього року.

Після покупки книги у користувачів буде можливість обрати формат файлу, який підійде для будь-якої популярної "читалки".

Книжки можна буде оплачувати за допомогою системи Google Checkout або кредитної карти.

Крім того, зробивши оплату, книга буде доступна користувачам через Google Books. Цю "хмарну" бібліотеку підтримує більшість пристроїв з сучасним браузером, апарати на базі iOS і Android, а також більш ніж 80 букридерів.

Співпрацювати з Pottermore.com буде і Amazon - "Гаррі Поттер" також з`явиться на букридері Kindle. Найбільший онлайн-рітейлер, який тепер продає більше електронних книг, ніж друкованих, представить восени дві нові "читалки" і планшет.

Роулінг анонсувала Pottermore.com - гібрид онлайн-магазину та соцмережі - наприкінці минулого місяця. На сайті будуть викладені всі сім книг про хлопчика-чарівника, а також нові матеріали, неопубліковані раніше. Вибравши собі магічне ім`я під час реєстрації, користувачі зможуть не тільки купувати електронні книги, але й подорожувати віртуальним світом Гаррі Поттера.

Українська правда