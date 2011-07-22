В Україні більшає сімей без дітей

Кількість домогосподарств без дітей в Україні зростає. Якщо у 1991 році їх налічувалось 55,8%, то вже у 2010 таких було 62,2%.

Про це свідчать дані, опубліковані у п`ятницю Державним комітетом статистики.

Так само зменшилась кількість дітей у складі таких домогосподарств. Якщо у 1999 році троє і більше дітей було у 5,7% сімей, то вже у 2010 їх стало 3% (від числа домогосподарств з дітьми).

Так само зменшується кількість сімей з двома дітьми (34,3% у 1991 році і вже 23,5 у 2010 -ому). Водночас, частка домогосподарств з однією дитиною зростає: 60,0% у 1991 році і 73,5 у 2010.

Українська правда