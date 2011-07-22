Завтра розпочнуться іспити для вступників

Сьогодні, 22-го липня, останній день прийому документів від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах, повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно, завтра, 23 липня, згідно з Умовами прийому до ВНЗ 2011 року, розпочнуться вступні іспити, які триватимуть до 31 липня включно.

Нагадаємо, що цього року, вступна кампанія проходить з 1 липня по 31 липня. Тобто, для усіх інших абітурієнтів прийом документів продовжується (до 31 липня включно).

За словами Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника такі строки вступної кампанії дозволять «найбільш зручно побудувати свій графік абітурієнтам та їхнім батькам, зменшити черги абітурієнтів та знизити напругу в роботі приймальних комісій».