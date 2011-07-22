Міносвіти затягує розгляд справи щодо електронного вступу?

21 серпня в Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося судове засідання щодо "Електронного вступу", повідомила УНІАН керівник проекту "Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” та викладач Національного університет Києво-Могилянська академія” Інна СОВСУН.

За її словами, фактичного розгляду справи не було, оскільки відповідач - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - не виконав вимоги суду та не опублікував оголошення про судовий розгляд. У зв`язку з цим, судовий розгляд перенесено на 4 серпня.

"Наразі Міністерство освіти робить усе можливе, щоб затягнути розгляд судової справи. Керівництво МОНМС знає, що з юридичної точки зору постанова щодо "Електронного вступу" написана з порушеннями і у суді за умови чесного розгляду справи захистити її фактично не можливо. До того, численні технічні проблеми системи створюють додаткові приводи для дискредитації загалом хорошої ідеї подання документів онлайн", - заявила Інна СОВСУН.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня керівник проекту “Правова підтримка забезпечення рівного доступу осіб до якісної вищої освіти в Україні” та викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» Інна СОВСУН відзначила, що система електронного вступу викликає серйозне занепокоєння, адже вона не була належним чином випробувана, що вже створює передумови для можливих ускладнень під час вступної кампанії. Попри широку мотиваційну кампанію з боку Міносвіти, ще тиждень тому до “Електронного вступу” підключились лише 10% вишів.

За словами І.СОВСУН, юридичний статус електронної заяви на сьогодні не є визначеним.

“Зважаючи на юридичну неграмотність постанови щодо електронного вступу, для захисту прав абітурієнтів та убезпечення порушення їхніх прав ми звернулись до суду з тим, щоб суд скасував постанову як таку, що порушує чинне законодавство у сфері освіти. Перше засідання призначено на 12 липня. Відкриття провадження у справі підтверджує, що підстави для скасування постанови дійсно є, саме тому ми наполегливо рекомендуємо абітурієнтам подавати документи особисто і не сподіватися на систему електронного вступу”, - сказала І.СОВСУН.