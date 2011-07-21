Томенко просить ГПУ перевірити законність підвищення плати за навчання

Заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко повідомив, що за останні декілька тижнів, коли відбувається активна частина вступної кампанії до вищих навчальних закладів, він отримав листи із повідомленнями про підвищення оплати за навчання студентів, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Зокрема, у Київському національному університеті будівництва та архітектури на спеціальність «архітектура» плата за навчання підвищилась на 4000 грн. в порівнянні з минулим навчальним роком, що складає 25%, на «менеджмент, будівництво, геодезію, картографію» - на 2000 грн. (20%); у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця оплата навчання на «стоматологію» підвищилось на 2290 грн. (12%), на «фармацію» - на 1778 грн. (12%). М.Томенко зазначив, що це прямо суперечить нормам Закону України «Про вищу освіту» в частині формування вартості навчання.

За його словами, така сама ситуація і на регіональному рівні. Так, в Дніпропетровському національному університеті на «психологію» вартість навчання зросла на 1400 грн. (14%), «журналістику» - на 1800 грн. (22%), «політологію» - на 1700 грн. (22%).

На превеликий жаль, наголосив Віце-спікер, деякі вищі навчальні заклади порушують права абітурієнтів на доступність отримання вищої освіти, підвищивши плату за навчання більше ніж на індекс інфляції (9,1% за минулий рік) на 2011/2012 навчальний рік.

З метою захисту прав студентів Заступник Голови Верховної Ради України направив (в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України») депутатське звернення з цього приводу Генеральному прокурору України Пшонці В.П. із проханням доручити перевірити законність та економічне обґрунтування підвищення плати за навчання у вищезазначених вищих навчальних закладах та прийняти рішення відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України.