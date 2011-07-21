Директор ліцею віддав під ферму 33 га землі навчального закладу
На Тернопільщині порушено кримінальну справу
На Тернопільщині порушено кримінальну справу проти директора ліцею, який незаконно сприяв відчуженню 33 га землі, що належала навчальному закладу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, у 2006 році керівник ліцею звернувся до сільської ради з клопотанням про зменшення площі земельної ділянки, виділеної у 1996 році для зміцнення матеріальної бази навчального закладу, з 100 га до 67 га. Виступаючи на сесії сільради, директор ліцею пояснив, що земля площею 33 га йому непотрібна й він добровільно від неї відмовляється. У подальшому вказану площу було вилучено із користування ліцею та на цій же сесії передано у користування фермерського господарства, керівником якого є колишній підлеглий директора навчального закладу.
Внаслідок неправомірних дій директора ліцею, який без погодження із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, що є засновником навчального закладу, відмовився від земельної ділянки площею 33 га, державним інтересам завдано збитків на суму понад 290 тис. грн.
Стосовно директора порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.