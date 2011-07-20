В Україні з'явиться єдина державна електронна база з питань освіти

Кабінет міністрів України затвердив положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Відповідну постанову від 13 липня № 752 оприлюднено на Урядовому порталі.

Уряд доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту забезпечити створення до 1 січня 2012 року і функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Єдина база є джерелом даних, що використовуються під час виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання і наукові ступені, ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків (під час виготовлення зазначених документів використовуються лише дані, що містяться в Єдиній базі) та запровадження у сфері освіти інноваційних технологій щодо використання даних, у тому числі персональних.

До Єдиної бази вносяться відомості, що містяться у базах даних, реєстрах, а також підготовлені у паперовій та електронній формі дані, що використовувалися у сфері освіти до створення Єдиної бази.

У разі збирання персональних даних про фізичних осіб - учасників освітнього процесу забезпечується отримання їхньої згоди на обробку відповідних даних в Єдиній базі.